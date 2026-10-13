Marmaraereğlisi'nde taksi motosiklete çarptı, sürücü öldü; taksi şoförü gözaltına alındı

Marmaraereğlisi'nde taksi motosiklete çarptı, sürücü öldü; taksi şoförü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde taksi, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı; motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan taksi sürücüsü, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle tespit edilerek gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dereağzı Mahallesi'nde M.İ. idaresindeki 59 T 3781 plakalı taksi, aynı yönde seyreden Emre Tutar'ın (31) kullandığı 61 AGV 267 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tutar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen taksi sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, taksi sürücüsünün M.İ. olduğunu tespit etti.
M.İ, polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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