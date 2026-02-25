ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla planlanan Marmaray hattına eklenen tren seferlerini paylaştı.
Bakanlık tarafından sanal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlandığı belirtildi. Buna göre planlanan ek seferler şu şekilde:
"17.42 Maltepe-Halkalı, 18.10 Söğütlüçeşme-Halkalı, 17.42 Halkalı-Pendik, 18.05 Yenikapı-Pendik."
Marmaray'a Ramazan İçin Ek Seferler
