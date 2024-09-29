Marmaray\'da Türkiye-Japonya Dostluğu

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Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Marmaray'ın Türkiye ve Japonya'nın, Türk halkının 150 yıllık hayalini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirdiği vazgeçilmez bir proje olduğunu belirtti.

Japonya Büyükelçiliği ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Ankara Ofisi işbirliğinde Marmaray'ın Yenikapı İstasyonunda, Japonya ile Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa Hirofumi, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve JICA Orta Doğu ve Avrupa Departmanı Genel Müdürü Kei Toyama ile diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte 100. yıl dönümü anısına hazırlanan kısa film gösterildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Amakawa, burada yaptığı konuşmada, Marmaray'ın çok önemli yer altı demiryolu tüneli ve çok önemli bir hat olduğunu belirterek, Japon şirketlerin İstanbul Boğazı'nı geçmek için okyanus tabanına batırma tünel teknolojisini uyguladığını hatırlattı.

Bunun Japonya'nın yüksek kaliteli altyapısını simgeleyen bir teknoloji olduğunu vurgulayan Amakawa, "Marmaray, her iki ülkeden şirketlerin birbirlerinin güçlerini kullandığı, Japonya ve Türkiye'nin Türk halkının 150 yıllık hayalini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirdiği vazgeçilmez bir projedir." dedi.

Amakawa, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümünü kutlamak için gerçekleştirilen Marmaray vagonlarının giydirilmesinin, iki ülke arasındaki güçlü bağların yeniden teyit edilmesine katkı sağlayacağını belirtti ve iki ülke arasında altyapı alanındaki işbirliği ilişkisini daha da derinleştirmek için bir fırsat olması dileğinde bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Marmaray'ın Türk halkının 150 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Diplomatlık kariyerim boyunca bu projenin ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak tecrübe etmiş bulunmaktayım." dedi.

Katsumata, feribot ile 15 dakikadan fazla süren yolculuğun, demiryoluyla sadece 4 dakikaya indirilmiş olmasıyla 150 yıllık bir hayalin artık gerçekleşmiş olduğunu dile getirdi.

Bugün itibarıyla Marmaray'da Japonya-Türkiye dostluğunu anma treninin seferlere başlayacağını aktaran Katsumata, "İstanbulluların ve tüm Türk halkının iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni 100 yılında bu dostluk trenini kullanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

JICA Orta Doğu ve Avrupa Departmanı Genel Müdürü Kei Toyama ise iki ülke tarihinde Marmaray'ın Türkiye'nin en önemli projelerinden birini gerçekleştirmek üzere Japonya ve Türkiye halkları arasındaki dostluk başarısını simgelediğini dile getirdi.

Kei, Marmaray'ın inşaat sırasında büyük bir kaza yaşanmadan açılmasının harika bir başarı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek 100 yıl boyunca güçlenmeye ve derinleşmeye devam etmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Türkiye-Japonya dostluğunu simgeleyen 100. yıl Marmaray treni raylarda

Heyet, daha sonra 100. yıl dönümü anısına düzenlenen Yenikapı İstasyonu'ndaki sergiyi ziyaret etti.

Törenin ardından, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü anısına özel olarak tasarlanmış logolar ile giydirilen Marmaray treni seferlerine başladı.

Heyet, Marmaray trenine binerek Üsküdar İstasyonu'na geçti.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü logolarıyla süslenen tren, yıl sonuna kadar raylarda kalacak.

"İki ülke de dost kara günde belli olur atasözüne yakışıyor"

Büyükelçi Katsumata, etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Marmaray'ın bugüne kadar 1 milyardan daha fazla yolcu için hizmet vererek, İstanbul'daki yoğun trafiğin çözülmesine büyük katkıda bulunduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu aktardı.

Özellikle 1970'li yıllardan itibaren büyük altı yapı projelerinde Türkiye ve Japonya'nın önemli ortaklıklar yaptığını vurgulayan Büyükelçi, ilişkilerin böylece güçlendiğini dile getirdi.

Büyükelçi, iki ülkenin ayrıca depremlerde yardımlaşmada bulunduğunu hatırlatarak, "Atasözümüzde olduğu gibi 'dost kara günde belli olur' sözüne yakışan iki ülke, böyle çok zor zamanlarda birbirine yardım ederek dostluk ilişkimizi daha güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı.