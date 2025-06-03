Marmaray'da Yol Verme Tartışması: Baba Darbedildi

Marmaray'da çocuklarının yanında babanın darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında trenin kapısında yol verme tartışmasına girdiği genç kadının kendisinden şikayetçi olması üzerine tarafların ifadelerine başvuruldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E.'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, D.E'nin trenin kapısında yol verme tartışmasına girdiği Z.A'nın (19) kendisinden şikayetçi olması üzerine ifadesine başvuruldu.

Mağdur sıfatıyla ifade veren Z.A, Ayrılıkçeşmesi durağından Marmaray'a bindiğini, 2-3 durak sonra D.E.'nin iki çocukla trene bindiğini, bu sırada kapının sol tarafında ayakta beklediğini söyledi.

Z.A, ifadesinde olaya ilişkin şunları anlattı:

"Bu şahıs trene binerken bana 'Çekil buradan. Niye burada duruyorsun? Çocuklarımla geçemiyorum. Çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'Ağabey, özür dilerim. Tren zaten sıkışık. Çekilebildiğim kadar çekildim.' dedim. Hemen arkama, yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Benim başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız.' diyerek aşağılayıcı kelimeler kullandı. Ben kendisiyle tartışma yaşamamak için 'Ya sabır ya selamet.' dedim. Bu şahıs bunu duyunca '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor.' dedi. Kendisine tepki gösteremediğim için ağlamaya başladım. Bu esnada oradan uzaklaşıp ilerlemeye çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım. Yine ismini olay sebebiyle öğrendiğim E.D. isimli şahıs inmek için kapıya yanaştı ve bana tepki gösteren D.E'ye 'Kız ağlattın. Yaptığını beğendim mi? Neden uzatıyorsun. Senin çocukların varsa o da birisinin çocuğu.' dedi. D.E. de 'Sen ne karışıyorsun? Bu onunla benim aramda, seni ilgilendirmez.' gibi konuşarak karşı tarafı tahrik etti. Panik halinde ağlamaya devam ediyordum. Tartışma yaşanmasın diye E.D'ye 'Abi boşver, tartışmayın.'dedim. D.E, E.D'ye karşı tahrik edici konuşmalara devam etti. Bunun üzerine E.D, D.E'ye vurdu. Daha sonra E.D. trenden indi."

Tren devam ederken D.E'nin, İ.A. ile tartışmaya başladığını dile getiren Z.A, ifadesinde, "İ.A, 'Sen neden kıza bu kadar tepki gösteriyorsun. Neden olayları bu kadar büyütüyorsun?' dedi. Daha sonra D.E. ve İ.A, Süreyya Plajı durağında trenden indiler. Tren dışındayken D.E, İ.A'ya saldırdı ve üzerinde bulunan gömleği yırttı." dedi.

Trende bulunan ve kendisine yardımcı olan K.T. ile Pendik durağında trenden indiklerini kaydeden Z.A, ağlamaya devam ettiği için K.T'nin, hem annesi hem babasıyla telefonda görüşerek olayı anlattığını ve babası gelip alana kadar yanında bekleyip kendisini sakinleştirdiğini anlattı.

Z.A, ifadesinde, "Trene binip trenden inene kadar sürekli yüksek sesle bağırarak konuşmaya ve bana hakaret içerikli kelimeler kullanmaya devam etti. Şahıs ellerini yumruklarını sıkarak her an benim üzerime saldıracakmış gibi yolculuk yaptı. Benim bu olayla alakalı olarak tanıklığım bundan ibarettir. Ayrıca, D.E. hakkında farklı bir suç numarasıyla oluşturulan dosyadan şikayetçi oldum." beyanında bulundu.

Akademisyen K.T. de "D.E, Z.A. sabır çektikten sonra 'Sen kaç yaşındasın da bana sabır çekiyorsun?' dedi. Bunun üzerine ben müdahale ettim ve 'Senin bir ailen varsa, o kızın da bir ailesi var.' dedim. Bana bağırarak 'Terbiyesizsiniz. Hep böylesiniz. Sizi de onu da şikayet edeceğim.' dedi. Ardından 'Süreyya Plajı durağında inin, görüşelim.' diyerek tehditkar konuştu. Daha sonra başka kişiler de olaya müdahale etti. Tartışma onların arasında devam etti." şeklinde ifade verdi.

Z.A'nın şikayetinin ardından D.E'nin de ifadesi alındı.

D.E. ifadesinde, trene binerken kapı girişinde duran kadına, geçişi engellediği gerekçesiyle uyarıda bulunduğunu, tartışmanın Küçükyalı durağına gelindiğinde büyüdüğünü belirterek, "E.D. beni dışarı çağırdı. 'Çocuklarım var, git.' dedim. Ardından mavi gömlekli bir adam daha müdahale etti. Tartışma Süreyya Plajı durağında devam etti. Bu noktada güvenlik görevlileri olaya müdahale etti ve polis çağrıldı. Polis ekipleri beni hastaneye götürdü. Daha sonra da ifade verdim." dedi.

Ayrıca D.E, görüntülerde kendisiyle tartıştığı anların yer aldığı (mavi gömlekli) İ.A.'dan şikayetçi olmadığını, E.D.'den (yumruk atan) şikayetçi olduğunu, Z.A'nın suçlamalarını da kabul etmediğini beyan etti.

İ.A'nın ise ifadesinde şikayetçi olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Yumruk atan E.D. (50) tutuklanırken, İ.A. (22) serbest bırakılmıştı.