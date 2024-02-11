Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 15 kaçak göçmen kurtarıldı. Operasyonda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

11.02.2024 23:14
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 10.00'da Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 15 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de yakalandı. Kurtarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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