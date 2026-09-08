Marmaris açıklarında yatta yaralanan kişi Sahil Güvenlikle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında yatta yaralanan kişi Sahil Güvenlikle hastaneye ulaştırıldı

Marmaris açıklarında yatta yaralanan kişi Sahil Güvenlikle hastaneye ulaştırıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin tıbbi tahliyesiyle kurtarıldı. Yaralı, ekiplerce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında yatta yaralanan kişi Sahil Güvenlikle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında yatta yaralanan kişi Sahil Güvenlikle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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