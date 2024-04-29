Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Deniz Turizmi Çalıştayı'nda konuştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Deniz Turizmi Çalıştayı'nda konuştu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Deniz Turizmi Çalıştayı\'nda konuştu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın düzenlediği Deniz Turizmi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ilçeyi turizmde hak ettiği yere getirmek için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

29.04.2024 15:02  Güncelleme: 15:08
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(MUĞLA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın düzenlediği Deniz Turizmi Çalıştayı'nda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sorunların çözümü için tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "İlçemizi turizmde de hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen Deniz Turizmi Çalıştayı, Marmaris'te yapıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Başkan Ünlü ve çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda, deniz turizminin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye'de her geçen gün önemi giderek artan deniz turizmi sektörünün, genel turizm gelirlerine ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak, sektöre engel teşkil eden bazı sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini belirterek, toplantının başarılı ve verimli geçmesini temenni etti.

Başkan Aras da denizler ve denizcilikle ilgili her konuda yerel yönetimler olarak desteğe ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Kentin gelişimi, ekonomisinin gelişimi olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

Başkan Ünlü ise şunları söyledi:

"Marmaris'te, denizi çektiğinizde normal bir Anadolu kasabası olma noktasına gelen bir kentte yaşıyoruz. Ama üzerine denizi koyduğunuzda kültüründen tarihine, ticaretinden ekonomisine kadar birçok alanda yeni ufuklar açan bir durum söz konusu. Bu nedenle denizin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği çok açık ortada. Biz Marmaris olarak 'cruise turizmi'nden daha fazla gelir elde etmeyi bekleyen bir kentiz. Ancak deniz üzerindeki araç sayısının fazlalığı nedeniyle denizdeki kirliliği ve doğa tahribatının en aza indirilmesi ile ilgili önlemlerin alınması, düzenlemelerin yapılması gerekir. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın sonrasında oluşan deniz kirliliğinin ve dolgusunun deniz kirliliğine olduğu gibi körfezin doğal yaşamına da önemli etkisinin olduğunun bilincindeyiz. Bununla ilgili çalışmaların da mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Liman fiyatlarının da konuşulup en optimum çözümlerin bulunması da konuşulması gereken konular arasında. Bizler Marmaris'imizi turizmde de hak ettiği yere getirmek için gayretle çalışacağız ve her türlü işbirliğine hazırız. Bu vesileyle çalıştayı düzenleyenlere ve tüm katılımcılara değerli fikirleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Deniz Turizmi Çalıştayı'nda konuştu - Son Dakika

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