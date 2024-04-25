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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ı ziyaret etti.

Başkan Ünlü, bugün Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Ünlü ve beraberindekiler ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ünlü; Belediye Meclis üyeleri Müjgan Gürgan, Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Ahmet Özdemir, Erdem Karaosmanoğlu, Kemal Açar, Erdal Nur, Alara Kargın ile ilk olarak Başkan Aras'ı makamında ziyaret etti.

'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Ünlü, "Muğla ve Marmaris için büyük işler yapacağına inandığım Ahmet Başkanımızla omuz omuza çalışacak, kentimizi hak ettiği yere taşıyacağız. 'İşimiz gücümüz Muğla' diyerek çıktığı bu onurlu yolda kendisine ve ekibine üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Aras da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hep birlikte Muğla için çalışma vurgusu yaptı.

Ünlü ve beraberindekiler, daha sonra Başkan Köksal'ı ziyaret etti. Muğla'nın tek, Menteşe'nin de ilk kadın belediye başkanı olan Gonca Köksal'ı tebrik eden Başkan Ünlü, "Gonca Başkanımız kadınların gücünün temsilcisi olarak Menteşe'de çok başarılı olacak ve önemli işlere imza atacak. Buna inancım tam" dedi.

Ünlü, Muğla'daki son ziyaretini, Vali İdris Akbıyık'a gerçekleştirdi. Valilik makamındaki ziyarette Ünlü, Vali Akbıyık'ı Marmaris'e davet etti.