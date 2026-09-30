Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, temizlik personelini ziyaret edip teşekkür etti

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaz sezonu boyunca yoğun mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Personele teşekkür eden Ünlü, "Güneş doğmadan yollara düşen, sokaklarımızı her sabah pırıl pırıl güne hazırlayan bu büyük emek her türlü takdirin üzerinde" dedi.

Başkan Ünlü, yaz sezonu boyunca ilçenin temizliği için yoğun bir tempoyla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Makine Araç Parkı'nda gerçekleşen ziyarette personele tatlı ikram eden Ünlü, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve yoğunlukla birlikte büyük bir çalışma temposu içerisinde görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada personelle uzun süre sohbet eden Ünlü, çalışanların sahada karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçları da dinledi. Ünlü, temizlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yaşanan sorunlar, sahadaki ihtiyaçlar ve çözüm önerilerine ilişkin personelden bilgi aldı.

"BİR SELAMI ESİRGEMEYİN"

Marmaris'in temizliği için gece gündüz demeden görev yapan temizlik personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Ünlü, yaz sezonu boyunca gösterdikleri özverili çalışma ve gayret için çalışanlara teşekkür etti. Ünlü, "Güneş doğmadan yollara düşen, sokaklarımızı her sabah pırıl pırıl güne hazırlayan bu büyük emek her türlü takdirin üzerindedir. Onlar benim için çok kıymetli. Hemşehrilerimizin de alın teri döken değerli mesai arkadaşlarımın çabasını daha fazla görmesini, emeklerine saygı göstererek bir güler yüzü ve bir selamı esirgememesini özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.