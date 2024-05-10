Marmaris Belediyesi Değirmenyanı'nda Spor Parkı Yapımına Başladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Değirmenyanı'nda içinde basket sahası ve açık hava spor aletlerinin de yer aldığı park yapımına başladı.

Marmaris Belediyesi Değirmenyanı'nda çocukları olduğu kadar sporseverleri de sevindirecek bir proje başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Hisarönü'ne bağlı Değirmenyanı mevkindeki belediyeye ait 1.508 metrekarelik alanda park yapımı için kolları sıvadı.

3 hafta önce başlatılan çalışma kapsamında zemin yapım işi tamamlandı. Belediyede görevli peyzaj mimarları tarafından hazırlanan proje doğrultusunda parka basket sahası, çocuk oyun alanı, yaya yolları, çim alan, oturma grupları ve açık hava spor aletleri de yapılacak. Parkın 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.