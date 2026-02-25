Marmaris Belediyesi, Kırsal Mahallelerde İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika
Marmaris Belediyesi, Kırsal Mahallelerde İftar Sofraları Kuruyor

25.02.2026 12:46  Güncelleme: 14:06
Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde iftar programları düzenlemeye başladı. İlk iftar, Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı ve birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla merkeze uzak kırsal mahallelerde iftar sofraları kurmaya başladı. Bu kapsamda ilk iftar programı, Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü de iftara katılarak, mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı.

Marmaris'te ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde gerçekleştirilecek iftar organizasyonlarının ilki, Karaca sahilinde yapıldı. Programa Ünlü'nün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, Belediye Meclis üyeleri, Karaca Mahalle Muhtarı Ferdi Tosun, birim amirleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programı dualarla başladı. Aynı sofrada buluşmanın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Ünlü, ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Ünlü, "Mahalle iftarlarımızın ilkinde Karaca Mahallesi sakinlerimizle aynı sofrada buluştuk. Birlikte orucumuzu açarak ülkemizin aydınlık yarınları için dua ettik. İftar yemeğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar programları bugün Çamlı, 26 Şubat Perşembe Çetibeli, 27 Şubat Cuma Yeşilbelde, 28 Şubat Cumartesi Hisarönü, 1 Mart Pazar Orhaniye, 8 Mart Pazar Turgut, 9 Mart Pazartesi Selimiye, 10 Mart Salı Bozburun, 11 Mart Çarşamba Söğüt, 12 Mart Perşembe Taşlıca, 13 Mart Cuma Bayır, 14 Mart Cumartesi Osmaniye, 15 Mart Pazar Turunç, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 16 Mart Pazartesi günü de ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Acar Ünlü, Güncel, İftar, Son Dakika

