Marmaris Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Ayı Boyunca Sıcak Yemek Desteği

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine yönelik günlük sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. Uygulama kapsamında her gün üç çeşit yemek vatandaşlara ulaştırılacak.
Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine her gün üç çeşit yemek dağıtacak. Belediye aşçılarının hazırladığı yemekler, ikram aracı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
Paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmeyi amaçlayan uygulama kapsamında yemek dağıtımı, her gün 17.00-18.00 saatleri arasında Çıldır Mahallesi 166 Sokak'ta (Erkan Işıksal Spor Tesisleri'nin yan sokağı-Ahu Hetman Hastanesi Diyaliz Merkezi arkası) gerçekleştirilecek.
Dağıtımdan yararlanmak isteyen vatandaşların yemek kaplarıyla birlikte alana gelmeleri gerektiğini belirten Belediye yetkilileri, iftar yemeğine katkı sunmak isteyen yardımsever vatandaşların da 444 55 48 (4566-4567) numaralı telefondan bilgi alabileceğini bildirdi.
