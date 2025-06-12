Marmaris Belediyesi'nden Kent İmajını Güçlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Kent İmajını Güçlendirme Toplantısı

12.06.2025 15:47  Güncelleme: 16:16
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Marmaris Belediyesi, ilçenin turizm kenti imajını iyileştirmek ve olumlu haberlerin yayılmasını sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in marka değerinin yükseltilmesi için ortak kararların alınması gerektiğini vurguladı.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, özellikle sosyal medyada ilçenin olumlu haberlerle yer alması ve imajının daha nitelikli hale gelmesi için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Ortak kararların alındığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Ben elimdeki yetkiyi, Marmaris'in marka seviyesinin yükseltilmesi için en üst seviyede kullanacağım. Çünkü başka Marmaris yok. Her yanlış düzeltilecek. Marmaris geleceğe umutla bakacak, hak ettiği günlere kavuşacak" dedi.

Marmaris Belediyesi, ilçenin turizm kenti imajının daha nitelikli hale gelmesi için bir toplantı düzenledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı, Muğla Büyükşehir 4. Bölge Daire Başkanı Didem Ünal, Muğla Büyükşehir Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Necati Gümüş, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Engindeniz, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Suat Esin, YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi Mehmet Kara, Marmaris Şoförler Odası Başkanı Bülent Kalaycı, Marmaris Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Caner Torunoğulları, TGA Ege Bölge Temsilcisi Murat Tugay, İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Zabıta Müdürü Metin Kaliminalı, STK ve işletme temsilcileri, meclis üyeleri ile Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve Özgür Han katıldı.

Toplantıda Marmaris'in kent imajını zedeleyen paylaşımların önüne geçebilmek için atılacak adımlar konuşuldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda yapılacak çalışmalarla ilgili ortak kararlar alındı.

"Bugün bir şey yapmazsak yarın daha kötülerini konuşuruz"

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Başkan Acar Ünlü, Marmaris'in olumlu haberlerle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Ünlü, "Marmaris'in menfaati olacağı kararları hep birlikte, konuşarak, görüşlerimizi değerlendirerek herkesin ortak görüşü ile almaya çalışıyoruz. Bu işi hep birlikte yapmamız lazım. Bütün kurumlarla işbirliği halinde olursak Marmaris'i daha ileriye taşırız. Ben herkesin Marmaris'in geleceğine katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün bir şey yapmazsak yarın daha kötülerini konuşuruz" dedi.

"Başka Marmaris yok"

Marmaris'in yıllar önce kendine özgü bir turizm tarzı olduğunu ve bunun tekrar canlandırılması gerektiğini belirten Ünlü, "Bugün yapılan bazı yapılan işler Marmaris'in markasına, doğasına zarar veriyor. Ben buna izin vermeyeceğim. Ben elimdeki yetkiyi Marmaris'in marka seviyesinin yükseltilmesi için en üst seviyede kullanacağım. Çünkü başka Marmaris yok. Her yanlış düzeltilecek. Marmaris geleceğe umutla bakacak, hak ettiği günlere kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden Kent İmajını Güçlendirme Toplantısı - Son Dakika

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