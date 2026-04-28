Marmaris Belediyesi, Ortak Kullanım Alanlarını Daha Konforlu Hale Getiriyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Gezi Yolu Caddesi'nde güvenliği ve kullanım konforunu artırmak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İçmeler'de dere kenarında bulunan ahşap korkuluklar ile dinlenme alanlarında yer alan bankların zamanla yıpranması üzerine bölge, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından bakım programına alındı. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan ahşap korkulukları yenilerken, banklarda da gerekli onarım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla birlikte bölgedeki güvenlik önlemleri güçlendirilirken; vatandaşların daha düzenli ve estetik bir ortamda zaman geçirmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda bakım ve yenileme çalışmalarına devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Marmaris Belediyesi yetkilileri, kamusal alanların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha güvenli, düzenli ve estetik hale getirmek için ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. İçmeler'de gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla hem güvenliği artırıyor hem de yaşam alanlarımızı güzelleştiriyoruz. Marmaris'in her noktasında ihtiyaç duyulan bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.