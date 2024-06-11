Marmaris Belediyesi, Ruhsatsız İnşaatı Mühürledi

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, inşaat ruhsatı olmadan yapılan inşai faaliyet nedeniyle belediyenin yıkılan eski hizmet binası yerinde yürütülen inşaatı mühürledi.

Marmaris Belediyesi'nce 30 yıl hizmet verdikten sonra deprem riski nedeniyle boşaltılan eski hizmet binasının yer aldığı alan, 25 yıllığına kiraya verilmişti. Ancak söz konusu yerde yürütülen faaliyetler, yapının ruhsatsız olması nedeniyle İmar İşleri Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen işlemle durduruldu, inşaat mühürlendi.

Kemeraltı Mahallesi, Atatürk Caddesi 192 ada, 691 parselde devam eden faaliyetler ile ilgili ilk işlem, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda inşaatın durdurulması olmuştu. İhalenin iptaline ilişkin açılan davada yine Muğla 2. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Marmaris Belediyesi de "İhale konusu işin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri gayesi taşımadığı" gerekçesiyle mecliste davadan feragat edilmesi yönünde karar aldı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından dün de söz konusu inşaat alanına giden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, inşaat ruhsatı olmadan yapılan kaçak ve ruhsatsız inşaatı mühürledi.