Marmaris'te Uçurtma Şenliği ile 23 Nisan Coşkusu

26.04.2026 15:33  Güncelleme: 16:15
(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Burunucu Macera Parkı'nda düzenlenen "Uçurtmanı Al Gel Şenliği"nde çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi.

Marmaris Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Marmaris Çocuk Festivali, renkli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Burunucu Macera Parkı'nda gerçekleştirilen Uçurtmanı Al Gel Şenliği, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Denizin mavisi ile ormanın yeşili arasında düzenlenen etkinlikte çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirirken gün boyunca doyasıya eğlendi. Macera parkurunda enerjilerini atan çocuklar, sanat ve bilim atölyelerinde de keyifli vakit geçirdi. Kahkahaların eksik olmadığı etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen çocuklar da Marmarisli yaşıtlarıyla bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu. Farklı kültürlerden çocuklar oyunlarda, etkinliklerde ve kahkahalarda buluşarak festivalin en güzel anlarını paylaştı.

Belediye Başkan Vekili Erdem Karaosmanoğlu da etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, 23 Nisan coşkusu gün boyu sürdü.

Şenlik, bugün 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
