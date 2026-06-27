"Avrupa Diploması" Marmaris Belediyesi'nin Oldu

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Diploması" ödülünü Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen törenle teslim aldı. Avrupa genelinde bu yıl yalnızca 12 belediyeye, Türkiye'de ise tek belediyeye verilen ödül, Marmaris'in sürdürülebilirlik vizyonunu ve uluslararası alandaki başarısını öne çıkardı.

Marmaris Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 'Avrupa Diploması' ödülünü, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasında düzenlenen törenle teslim aldı. Avrupa Diploması, burada düzenlenen törende, Avrupa Ödülü Komitesi Başkanı Miloš Konatar tarafından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Özel Kalem ve AR-GE Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal'a takdim edildi. Ödül, Marmaris'in sürdürülebilirlik vizyonu, uluslararası iş birlikleri ve ortak Avrupa değerlerine bağlılığının önemli bir göstergesi oldu.

Avrupa genelinde bu yıl yalnızca 12 belediyeye verilen ödülü Türkiye'den sadece Marmaris Belediyesi aldı. Ödül, Marmaris Belediyesi'nin çevre, kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, kültür-sanat ve uluslararası ilişkiler alanlarında yürüttüğü çalışmalar sonucunda verildi. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde belediyenin hayata geçirdiği projeler ve uygulamalar çeşitli kriterler doğrultusunda incelendi.

"KENTİMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü, Avrupa Diploması'nın kent adına önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Avrupa Konseyi tarafından kentimize layık görülen Avrupa Diploması'nı teslim aldık. Bu prestijli ödül; Marmaris'i uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve geleceğe hazır bir kent haline getirmek için yürüttüğümüz çalışmaların değerli bir yansımasıdır. Ortaya koyduğumuz ortak emeğin uluslararası alanda karşılık bulması bizlere güç verirken, geleceğe yönelik sorumluluğumuzu da artırıyor" diye konuştu.

Başkan Ünlü, ödülün Avrupa Konseyi ile yürütülen uzun değerlendirme sürecinin önemli bir aşaması olduğunu ifade ederek, "Nihai hedefimiz Avrupa Ödülü'dür. Sürecin bundan sonraki aşamaları da Avrupa Konseyi kriterleri doğrultusunda devam edecektir" dedi.