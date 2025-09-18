Marmaris\'e Kruvaziyer Ziyareti

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Muse" ve "Nautica" isimli kruvaziyerler 1203 yolcu getirdi.

Turistik ilçeye sabah saatlerinde gelen gemiler Marmaris Cruise Port iskelelerine yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan gelen 180 metre uzunluğundaki "Nautica"nın Marmaris'e ilk seferi olduğu bildirildi. Bir sonraki durağı Antalya Limanı olacak gemide çoğu ABD'li 648 yolcu ile 389 personel bulunduğu öğrenildi.

Santorini Adası'ndan gelen Malta bayraklı 213 metre uzunluğundaki "Silver Muse"da ise ABD'li ve İngiliz 555 yolcu ile 407 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerlerin Marmaris'ten sonraki durağı Patmos Limanı olacak.