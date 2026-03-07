Marmaris, Itb Berlin'de Turizm Profesyonelleriyle Buluştu

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi heyeti, ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) açtığı stantta ilçeyi tanıttı.

Dünya turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, bu yıl da turizm profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarda Marmaris, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) açtığı stantta ziyaretçilerini ağırladı. Heyette Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında Marmaris Belediyesi'nin yanı sıra; Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Marmaris Ticaret Odası yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileri yer aldı. Heyet, fuar boyunca tur operatörleri, turizm profesyonelleri ve sektör uzmanlarıyla bir araya gelerek Marmaris'in turizm potansiyelini anlattı.

Marmaris'teki turizm potansiyeli anlatıldı

Fuarı değerlendiren Başkan Acar Ünlü, Alman pazarında Marmaris'in etkinliğini artırmaya yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Ünlü, "Uzun vadeli planlamalarla Almanya'da Marmaris'in özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde doğa, doğa sporları, etkinlik ve dinlenme turizmi açısından Alman ziyaretçiler için en uygun destinasyonlardan biri olduğunun anlatılması hedefleniyor" dedi. Avusturya pazarında önemli bir yer tutan 3'üncü yaş turizminin devamlılığı için de görüşmeler yapıldığını dile getiren Ünlü, Marmaris'teki turizm paydaşlarıyla birlikte Alman pazarındaki payı artırmaya yönelik profesyonel destek alınması konusunda temaslarda bulunduklarını söyledi.

Fuar kapsamında tur operatörleriyle yapılan görüşmelerde Marmaris'in yıl boyunca düzenlediği etkinliklerin paket programlar halinde pazarlanması konusu da ele alındı. Ayrıca mevcut küresel gelişmeler ışığında Marmaris turizminin en iyi şekilde yönetilmesi için stratejiler değerlendirilirken, tur operatörleriyle olası ortak aksiyonlar üzerinde de görüş birliğine varıldı.