Marmaris Latin Fest, Renkli Etkinliler ile Başladı

08.05.2026 10:03
Latin Amerika'dan 14 ülkenin katıldığı Marmaris Latin Fest, kortej yürüyüşü ve konserlerle açıldı. Festival, kültürlerarası dostluk ve barış mesajı verirken, Latin müziği ve dansını Marmaris'e taşıyacak.

(MUĞLA)- Latin Amerika'dan 14 ülkenin katıldığı Marmaris Latin Fest, kortej yürüyüşü, dans gösterileri, konserler ve kültürel etkinlikler ile başladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'in sadece güneşi ve deniziyle değil, aynı zamanda sanatı, kültürü, festivalleri ve uluslararası dostluklarıyla da tanınmasını istiyoruz" dedi.

Latin Fest, Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. 7-10 Mayıs günleri arasında düzenlenen festival, Latin Amerika'nın müziğini, dansını ve mutfağını Marmaris'e taşıyacak. Festivale; Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan ekipler katıldı. Festivalin açılışı; Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Alam Lora, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Caldéron, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Díaz de León, Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Garcia, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus ile Venezuela, Brezilya, Şili ve Arjantinli diplomatların katılımı ile gerçekleştirildi.

RENKLİ AÇILIŞ KORTEJİ

Festivalin ilk etkinliği, Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde açılan fotoğraf sergisi oldu. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte Latin ülkelerinden gelen dansçılar ve vatandaşlar, festival coşkusunu birlikte yaşadı. Konuk diplomatların da katıldığı yürüyüşe Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de elindeki Türk bayrağıyla öncülük etti. Yat Limanı girişinden başlayıp festivalin ana merkezi olan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona eren kortej büyük ilgi gördü.

DOSTLUK VE BARIŞ MESAJI

Meydanda mini konser veren bandonun gösterisi sonrası açılış konuşmasını yapan Başkan Acar Ünlü, festivalin yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını vurgulayarak kültürler arası dostluk ve barış mesajı verdi. Konuşmasına İspanyolca "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Başkan Ünlü, şöyle devam etti:

"Bugün sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bugün, kültürlerin birbirine bağlandığı, müziğin dili aştığı ve sanatın insanları birbirine yaklaştırdığı bir buluşmanın kapılarını açıyoruz. Dünyanın birçok yerinde çatışmaların, bölünmelerin ve kutuplaşmanın konuşmalara hakim olduğu bir dönemde, Marmaris'ten farklı bir mesaj göndermek istedik. Şunu söyledik; insanlar aynı sofrada yemek yiyebiliyorsa, aynı ritimle dans edebiliyorsa, aynı şarkıya eşlik edebiliyorsa, aynı resmin önünde durup birlikte duygulanabiliyorsa o zaman umut hala var. ve bu festival tam da bu umudun festivalidir. Marmaris, tarih boyunca denizle bir araya gelen bir şehir olmuştur. Şimdi, Marmaris'in sadece güneşi ve deniziyle değil, aynı zamanda sanatı, kültürü, festivalleri ve uluslararası dostluklarıyla da tanınmasını istiyoruz. Çünkü bir şehrin gerçek gücünün sadece binalarında değil, kurduğu bağlantılarda olduğuna inanıyoruz. Umarım bugün burada kurulan bağlar, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında yeni dostluklara, yeni iş birliklerine ve güçlü, uzun ömürlü ilişkilere yol açar. Dünya barışına küçük de olsa bir katkı sağlar. Hepimize birlikte harika bir festival diliyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

AÇILIŞ KONSERİ CEM MORENO'DAN

Açılış konuşmalarının ardından Cem Moreno sahne aldı. Festival boyunca dans gösterileri, ülke stantları, el sanatları sergileri, Latin yemekleri ve kahve tadımları gibi birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca Kültür ve Sanat Evi'nde Latin filmlerinin gösterimleri de yapılacak.

Kaynak: ANKA

