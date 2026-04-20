Dünya Çocukları, Marmaris'te Buluşacak

(MUĞLA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te dünya çocuklarıyla birlikte kutlanacak. "Uluslararası Çocuk Festivali" ile hem 23 Nisan'ın anlam ve önemi yaşatılacak hem de çocuklar için sanat ve kültür dolu bir bayram atmosferi oluşturulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali, beş ülkeden gelen misafirler ve Marmarisli çocukların birlikteliğine sahne olacak. Festival, çocukların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlarken, kültürler arası iletişimi güçlendirecek ve farklı ülkelerden gelen çocukların birbirini tanımasına da fırsat sunacak.

Birlikte zeytin fidanı dikecekler

Marmaris Belediyesi tarafından 22–26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk, Kosova ve Marmaris'ten çocuklar bir araya gelecek. Yaklaşık 200 çocuğun katılacağı etkinlikler, farklı kültürleri de ilçede buluşturacak. "Birlikte Büyüyeceğiz" sloganıyla barışın ve kardeşliğin simgesi olan zeytin fidanı dikecek olan çocuklar, beş gün boyunca birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyecek.

Açılık korteji, 22 Nisan'da

19 Mayıs Gençlik Meydanı, 22 Nisan'dan itibaren festivalin ana merkezi olacak. Burada kurulacak stantlarda her gün saat 13.00'ten itibaren çocuklara yönelik bilimsel ve sanatsal atölyeler düzenlenecek. Ayrıca saat 15.00'ten itibaren halk oyunları ekipleri bu alanda sahne alacak. Aynı gün saat 18.00'de Anatolia Meydanı'ndan kortej yürüyüşü gerçekleştirecek çocuklar, yürüyüş sırasında kendilerine bayram armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgiyi ve şükranlarını sunmak için Atatürk Anıtı'na çiçek bırakacak.

Burunucu Macera Parkı'nda 25 Nisan Cumartesi günü "Uçurtmanı al şenliğe gel" sloganıyla bir etkinlik düzenlenecek. Gün boyu devam edecek etkinlikte çocuklar bayramı hep birlikte kutlayacak.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek, "23 Nisan yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve geleceğe duyulan umudun simgesidir. Marmaris olarak çocuklarımızın yüzünün güldüğü, sanatla, bilimle ve sporla iç içe olduğu bir kent olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz tüm dünya çocuklarının kardeşçe büyümesi, hepsinin umutla bakmasıdır. Bunun için de tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.