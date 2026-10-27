Marmaris'te 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen 2 firari hükümlü yakalandı

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Marmaris\'te 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen 2 firari hükümlü yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, saklandıkları adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, infaz işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan haklarında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.İ. ve P.Y. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, infaz işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Marmaris3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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