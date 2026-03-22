Marmaris'te Bayram Trafik Denetimleri
Marmaris'te Bayram Trafik Denetimleri

22.03.2026 22:35
Marmaris'te bayramda yapılan denetimlerde 1196 araç sürücüsüne toplam 4,5 milyon lira ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yürütülen trafik denetimlerinde, 1196 araç ve sürücüsüne toplam 4 milyon 516 bin 461 lira idari para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), sabit noktalar ve seyir halindeki ekiplerce 24 saat esasına göre gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 138 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda, kask takmadığı belirlenen 750, emniyet kemeri kullanmayan 90 ve kurallara uymadığı tespit edilen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 217 sürücüyle birlikte toplamda 1196 kişiye 4 milyon 516 bin 461 lira para cezası kesildi.

Bayram sonrasında trafik güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla denetimlerin titizlikle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Marmaris, Trafik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
