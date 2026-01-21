Marmaris Belediyesi, Burunucu Macera Parkı'nı Yeniliyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Burunucu Macera Parkı'nda yenileme çalışması başlattı. Park, çalışmaların ardından daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulacak.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde Burunucu Macera Parkı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 dönümlük alanda çocukların güvenliğini esas alan özel zemin uygulamaları yapılıyor. Parkta ayrıca yeni nesil oyun grupları, zipline hattı, yarış parkuru, trambolin ve çoklu salıncaklar gibi birçok farklı oyun ve etkinlik alanı oluşturuluyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, parkın kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, "Burunucu Macera Parkı'nı çocuklarımızın güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği modern bir alana dönüştürüyoruz. Zemininden oyun gruplarına kadar her detayı titizlikle planladık" dedi.

Yenileme çalışmalarının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirildiğini belirten Erdil, "Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak parkımızı çocuklarımızın kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı.