Marmaris'te Dünya Uzay Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, 4-10 Ekim'de kutlanan Dünya Uzay Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi ve öğrencilere uzaya ilişkin konular anlatıldı.

Her yıl 4-10 Ekim'de kutlanan Dünya Uzay Haftası dolayısıyla Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara uzay, yıldızlar, gezegenler, kara delik gibi uzaya ilişkin pek çok konu anlatıldı. Sadece Marmaris değil Muğla ve ilçelerinden de okulların ağırlandığı etkinliklere yüzlerce öğrenci katıldı. Bilim Parkı Sorumlusu Belma Güner'in çocuklara deneyler ve uzay gözlemi yaptırdığı etkinlikte ayrıca uzayla ilgili bir sunum da gerçekleştirdi.