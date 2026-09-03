Marmaris'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlülerden birinin 13 ayrı suçtan 5 yıl 5 ay, diğerinin ise 5 ayrı suçtan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 13 ayrı suçtan aranma kaydı ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C.K. ile hakkında 5 ayrı suçtan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.Ç. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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