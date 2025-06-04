Marmaris'te Halk Plajı için Modern Kabin Yenilemesi Başlıyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi merkez halk plajındaki eski tuvalet, duş ve soyunma alanlarını kaldırarak yerlerine şık, modern ve hijyenik kabinler yerleştiriyor.

Marmaris Belediyesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin denize girdiği Merkez Halk Plajı'nda tuvalet, duş ve soyunma kabinlerini yenilemeye başladı. Vatandaşların plaj deneyimini daha konforlu ve hijyenik hale getirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında ilk modern kabin, Orman İşletme Müdürlüğü karşısına yerleştirildi.

Yenilenen kabinler, hem estetik görünümleri hem de kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Eskiyen tuvalet ve duşlar yerini daha dayanıklı, kolay temizlenebilir ve erişilebilir donanımlara sahip yeni ünitelere bırakıyor. Sahil boyunca belirlenen noktalara yeni kabinlerin yerleştirileceği belirten yetkililer, özellikle yaz sezonunda yoğun kullanılan alanlarda hijyen koşullarının iyileştirilmesine ve kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına öncelik verdiklerini dile getirdi.

Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

"Halk plajlarımız Marmaris'in vitrini. Buraya gelen misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın sahilde geçirdikleri zamanı daha konforlu ve hijyenik hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da halk plajına estetik bir görünüm katan kabinleri korumalarını; temiz ve özenli kullanmalarını rica ediyoruz. Marmaris hepimizin!"