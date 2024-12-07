Marmaris'te Kitapla Tiyatroya Giriş Dönemi

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(MUĞLA) - Marmarisli tiyatroseverler, "Big Data" isimli oyuna biletle değil kitapla girdi. Oyunu izleyenler arasında yer alan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'e kültür kenti kimliğine hep birlikte kavuşturacağız" diye konuştu.

Marmaris Belediyesi, "Bir kitap biletin olsun, sayenizde kütüphanemiz kitapla dolsun" sloganıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki Türk sanat müziği konserinden sonra dün de tiyatro oyunu sahnelendi. Seyircilerin bilet almak yerine kitaplarla geldiği "Big Data" isimli oyunu, Başkan Ünlü ve çok sayıda vatandaş izledi. Getirilen kitapların belediye bünyesinde kurulacak kütüphaneye bağışlanacağı oyun, Armutalan Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Kadir Samet Karaman'ın kaleme aldığı, Aylin Saraç'ın yönettiği oyunda Cengiz Sezgin, Aylin Saraç, Onur Gazdağ rol aldı. Oyun sonrasında sanatçılara çiçek takdim eden Ünlü, Marmaris'in kültür ve sanat konusunda tekrar güzel günlerine kavuşturmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Marmaris'e kültür kenti kimliğine hep birlikte kavuşturacağız" dedi.