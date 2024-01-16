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Marmaris'te kumarhaneye dönüştürülen daireye baskın: 30 kişiye 192 bin 750 lira ceza - Son Dakika
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Marmaris'te kumarhaneye dönüştürülen daireye baskın: 30 kişiye 192 bin 750 lira ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığı tespit edildi. Düzenlenen baskında 30 kişi yakalandı ve toplam 192 bin 750 lira ceza kesildi. Dairenin sahibi ile kumar oynattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Polis, daireye giden yollar ve girişe kamera yerleştirildiğini tespit etti.

Marmaris\'te kumarhaneye dönüştürülen daireye baskın: 30 kişiye 192 bin 750 lira ceza
16.01.2024 - 10:59,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye toplam 192 bin 750 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe Mahallesi'nde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını tespit etti.

Daireye düzenlenen baskında 30 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere toplam 192 bin 750 lira ceza yazıldı, dairenin sahibi ile kumar oynattığı tespit edilen şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumarda kullanılan iskambil kağıtları, pullar ve toplar ile masalardaki paralara el konuldu.

Daireye giden yollar ile dairenin girişine kamera konularak polis baskınına karşı tedbir alındığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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