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Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İsa Çiftçi (65), 3 gün önce mantar toplamak için gittiği Balan Dağı'ndan geri dönmedi. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Çiftçi için jandarma ekipleri, AFAD, AKUT ve Orman İşletme ekipleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Ancak yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

02.01.2024 - 21:54,
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 3 gün önce mantar toplamaya Balan Dağı'na giden İsa Çiftçi (65) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi (65), 30 Aralık'ta, Balan Dağı'na mantar toplamak için gitti. Ancak geri dönmeyen İsa Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çiftçi'nin kaybolduğu alana gelen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Komando birliği, Muğla AFAD, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, Muğla AKUT ve Orman İşletme ekipleri, Çiftçi'yi bulmak için aramaya katıldı. Özel olarak eğitimli iz takip köpeklerinin de katıldığı 80 kişilik ekiple yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı. (DHA)

Muğla\'da mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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