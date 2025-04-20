Marmaris'te Marka Değeri Yaratma Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Marmaris'te Marka Değeri Yaratma Çalıştayı Gerçekleşti

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği 'Marmaris Değerleniyor: Kent Markalaşması' çalıştayında, şehrin kimliğini derinlemesine anlama ve marka değerini artırma hedefleri görüşüldü.

20.04.2025 17:44  Güncelleme: 21:06
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi öncülüğünde "Marmaris Değerleniyor: Kent Markalaşması" başlıklı çalıştayların ilki yapıldı. Marmaris özelinde marka değer yaratan isimlerin yer aldığı çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Devamını getireceğimiz çalışma ile kentimizin kimliğini derinlemesine anlamayı, güçlü yönlerimizi keşfetmeyi ve Marmaris'in özgür değerlerini ortak bir vizyonla geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"Marmaris Değerleniyor: Kent Markalaşması" başlıklı çalıştayların ilki Martı Otel'de yapıldı. Barış Doster'in konuk konuşmacı olarak katıldığı ve kapalı oturum şeklinde gerçekleşen ilk toplantıda alanında başarılı olan, bölge özelinde marka değer yaratan isimler yer aldı.

Belediye Başkan Danışmanı Didem Gamze Işıksal'ın moderatörlüğünde yapılan çalıştayın açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptı. Ünlü, "Marmarisimiz eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri, misafirperver insanlarıyla yalnızca bir turizm destinasyonu değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu kıymetli mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir kimlikle aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Çalıştayı bu anlayışla düzenlediklerini söyleyen Acar Ünlü, "İlkini düzenlediğimiz ve devamını getireceğimiz çalıştaylar ile kentimizin kimliğini derinlemesine anlamayı, güçlü yönlerimizi keşfetmeyi ve Marmaris'in özgün değerlerini ortak bir vizyonla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bizim amacımız bir turizm, kültür, sanat, spor, yaşam kenti oluşturabilmek. Ortak akılla karar verip ilerleteceğimiz, yeni düşünceleri ortaya çıkartacağımız bir süreç olacak" ifadesini kullandı.

"Bu çalışma Marmaris Belediyesi'nin kurguladığı bir çalışma olabilir. Ama sadece Belediye'ye değil hepimize ait, herkesin katkı sunmasını bekliyoruz" diyen Ünlü, "Birbirinden çok farklı, kendini alanında ispat etmiş insanlar burada. Tabi ki sizler gibi Marmaris'e katkı sunan çok fazla isim var. Ama bir yerden başlamak gerekiyordu, ilk adımı sizlerle attık. Bu bir yolculuk. Bir marka kenti tek bir toplantı ile yaratamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunu sistemli, bilimsel ve sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Hep birlikte çalışmamız lazım"

İnsanların farklı kültürleri, doğal güzellikleri, değişik yaşamları ve kentleri görmek için seyahat ettiğini söyleyen Ünlü, "Bunu buraya taşımak bizim elimizde. Neden insanlar bir şehrin bir meydanındaki kafede içtiği kahveden aldığı hazzı, Çeşme Meydanı'nda oturup içtiği kahveden almasın? Kentimizi özendiğimiz, beğendiğimiz, gitmeye çalıştığımız yerlere neden çevirmeyelim? Soru burada başlıyor. Biz aslında Marmaris'i Türkiye'nin örnek bir kenti değil ilk etapta Akdeniz'in, sonra tüm dünyanın önemli yarışmacı kentlerinden biri yapmak istiyoruz. İnsanların Marmaris'ten fotoğraf paylaşalım diyerek geleceği bir kent haline getirmeliyiz. Bunun için de hep birlikte çalışmamız lazım" diyerek sözlerini bitirdi.

Çalıştayın konuğu Doster de ilçenin birçok turizm kentinden çok daha özel ve önemli özellikleri olduğunu anlattığı konuşmasında markalaşmanın öneminden bahsetti. Markalaşmanın güçlü bir ekonomiyi de beraberinde getireceğine dikkati çeken Doster, "Markalaşmayla birlikte güçlü, sağlıklı, üretken bir ekonomi elbette yatırım ve istihdamı da beraberinde getirir. Bu da Marmaris'in daha da ilerlemesine, nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm çizgisine gelmesine fayda sağlar. Bu nedenle bu toplantı çok önemli. İlk adımı atarak bence Marmaris'in geleceği adına başarılı bir işe imza atıyorsunuz. Herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Yuvarlak masa toplantıları yapıldı

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt'in de yer aldığı çalıştayda konuşmaların ardından 45 kişilik katılımcılar ayrı ayrı masalarda Marmaris'in mevcut durumu, sorunları ve yapılması gerekenlerle görüş alışverişinde bulunarak atölye çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki başarılı markalaşma hikayelerinin anlatıldığı panelin ardından "Marmaris'in markalaşma DNA'sının keşfi" başlıklı bir oturum daha yapıldı. Son bölümde ise marka kent olmak için yapılması gerekenlerle ilgili fikir paylaşımı yapıldı. Bu çalıştayların devam edeceği ve dile getirilen görüşlerin analizi yapılarak bir yol haritası belirleneceği, buna göre adımlar atılacağı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Marka Değeri Yaratma Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

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