Nazım Hikmet, Marmaris'te Şiirleriyle Anıldı

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Tiyatrosu'nun (MABET) düzenlediği anma etkinliğinde, Nazım Hikmet'in yaşamından kesitler ve şiirleri sanatseverlerle buluştu.

MABET, büyük şair Nazım Hikmet'i, vefatının 63'üncü yılında Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen özel bir programla andı. Usta şairin yaşam öyküsü ve eserlerinden seçilen bölümlerle hazırlanan etkinlik, sanatseverlere duygu yüklü anlar yaşattı.

3 Haziran 1963 yılında vefat eden Nazım Hikmet'i anma etkinliğinde, MABET oyuncuları şairin hayatından önemli kesitleri sahneye taşıdı. Şairin yaşam mücadelesi, memleket özlemi ve insan sevgisi anlatılar eşliğinde izleyicilerle buluşturuldu.

DİZELER SALONDA YANKILANDI

Program boyunca usta şairin hafızalara kazınan şiirleri seslendirilirken, katılımcılar Nazım Hikmet'in dizelerinde kimi zaman hasreti, kimi zaman umudu, kimi zaman da memlekete duyduğu derin bağlılığı hissetti. Şiirlerin ve anlatıların iç içe geçtiği gece, izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliği Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve çok sayıda vatandaş takip etti.