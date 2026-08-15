Marmaris'te Orman Yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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