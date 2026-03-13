Marmaris Belediyesi, Taşlıca'da Çocuk Oyun Parkını Hizmete Açtı - Son Dakika
13.03.2026 12:12  Güncelleme: 12:37
Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde düzenlediği iftar programlarına Taşlıca Mahallesi'nde devam etti. Program öncesinde mahallede açılan yeni çocuk parkı ile birlikte iftar yemeği gerçekleştirildi.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi'nin kırsal mahallelerde düzenlediği iftar programları, Taşlıca Mahallesi'nde devam etti. Program öncesinde mahalleye kazandırılan çocuk oyun parkı, Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün katılımıyla hizmete açıldı.

Marmaris Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde düzenlediği iftar programları Taşlıca Mahallesi'nde devam etti. Marmaris'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede hem iftar sofrası kuruldu hem de çocuklar için yapılan yeni park hizmete açıldı. İftar programı öncesinde mahallede çocukların kullanımına sunulan parkın açılışı gerçekleştirildi. Geçen yıllarda taşımalı eğitim nedeniyle boş kalan eski okul binasının bahçesine yapılan çocuk parkı tahsis şeklinin değiştirilmesi nedeniyle kaldırılmıştı. Mahalledeki başka bir alanda yapılan yer tahsisinin tamamlanmasının ardından yeniden inşa edilen park, iftar programı öncesinde çocukların hizmetine açıldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalledeki çocuklarla birlikte parkın kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.

Park açılışının ardından Taşlıca Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar sofrasında bir araya gelindi. Taşlıca Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş'ın da katıldığı iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Ünlü, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri ise hem çocuklar için yapılan park hem de düzenlenen iftar programı için Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

