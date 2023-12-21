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Marmaris'te tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Marmaris\'te tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
21.12.2023 - 16:21,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Namık Karakuş idaresindeki 48 SY 370 plakalı tır ile Selçuk Okter'in kullandığı 48 N 3844 plakalı hafif ticari araç, Turgut Mahallesi Bozburun-Marmaris kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Nazif Kızlan yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'te tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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