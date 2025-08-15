Marmaris'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erol Ş. idaresindeki 35 ARS 072 plakalı kamyonet, Taşhan mevkisi Okluk kavşağında Elif Ş'nin kullandığı 34 HGA 305 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobil ve kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.