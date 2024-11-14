Marmaris'te Türkiye-Hollanda Dostluk Yılı Etkinliği: Hatıra Ormanı Kuruldu - Son Dakika
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Marmaris'te Türkiye-Hollanda Dostluk Yılı Etkinliği: Hatıra Ormanı Kuruldu

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Marmaris'te, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı'nın 100. Dostluk Yılı kapsamında hatıra ormanı fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, doğal hayatın korunmasının önemine vurgu yaptı.

14.11.2024 17:46  Güncelleme: 17:51
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı'nın 100. Dostluk Yılı çerçevesinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı'nın 100. Dostluk Yılı çerçevesinde İçmeler'de oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hollanda Fahri Konsolosu Murat Azgun ve yurttaşlar katıldı.

Son yıllarda çıkan yangınlar sonucu yeşil alanlarının bir bölümünü kaybeden Marmaris'te yüzlerce öğrenci, fidanları toprakla buluşturdu.

"Doğal hayatın yeniden bu bölgelerde oluşmasıyla ilgili aksiyon alması çok kıymetli"

Konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yapılan çalışmanın Marmaris için çok önemli olduğunu belirterek, "Marmaris'te çok büyük bir alanda, çok büyük yangın olmuştu. Bu sadece Marmaris'i değil tüm Avrupa'yı, bütün dünya iklimini etkileyebilecek bir yangındı. Bununla ilgili Hollanda'nın da harekete geçmesi, Marmaris'in yeşillendirilmesi ikliminin düzenlenmesi ve doğal hayatın yeniden bu bölgelerde oluşmasıyla ilgili aksiyon alması çok kıymetli. 100'üncü yıl dostluğunun pekişmesi için de çok anlamlı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje için Marmaris'e gelen Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ise "Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 100'üncü yılını kutlamak ve bu özel bağları daha da güçlendirmek için bir araya geldik. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar yeşersin" diye konuştu.

Marmaris\'te Türkiye-Hollanda Dostluk Yılı Etkinliği: Hatıra Ormanı Kuruldu
Kaynak: ANKA

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