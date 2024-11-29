Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Hazırlıkları Başladı

Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. tarafından 20 Aralık - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Yeni Yıl Panayırı için hazırlıklar başladı. Panayırda yerel esnafa öncelik verilecek ve hediyelik eşya ile yiyecek stantları kurulacak.

29.11.2024 17:38
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. tarafından kurulacak Yeni Yıl Panayırı için hazırlıklar başladı. Panayır, 20 Aralık ile 5 Ocak 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Marmaris Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için hazırlıklara başladı. Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yılbaşı panayırı kurulacak. Önceliğin yerel esnafta olacağı panayırda hediyelik eşya ve yiyecek stantları olacak. Çocuklar için de atlıkarınca ile tren oyuncakların bulunduğu oyun alanı yer alacak.

Halk A.Ş. aracılığıyla 20 Aralık ile 5 Ocak günleri arasında kurulacak panayır için başvurular, 2 Aralık'ta sona erecek. Hediyelik eşya alanında takı, cam, çiçek, mum, sabun, keçe, ahşap oyma, kitap kırtasiye ve yılbaşı süslerini satılacak. Yiyecek stantlarında ise çevreye rahatsızlık vermeyen kokusuz ve dumansız ürünlerin satışına izin verilecek. Oyun alanı için de çocuklar için oyuncakların kurulması sağlanacak.

İlgilenenler, 0531 782 00 45 ve 0538 254 90 41 numaralı telefonlar ile 'https://www.marmaris.bel.tr/?Page=news&id=1934' adresinden bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

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