Marmaris'te Yol ve Kaldırım Onarımları Başlatıldı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Siteler Mahallesi'nde yol ve kaldırımlarda çöken, bozulan kısımların tamiratını, Turunç Mahallesi'nde ise beton yol ve yağmur suyu oluğu çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesi ilçenin birçok noktasında üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Siteler Mahallesi'nde yol ve kaldırımlarda çöken, bozulan kısımların tamiratını yapan ekipler, Turunç Mahallesi'nde de vatandaşların talebiyle 19 Sokak'ta parke yenileme, 29 Sokak'ta beton yol ve yağmur suyu oluğu yaptı. Ayrıca Bozburun, Turgut, Orhaniye, Söğüt, Selimiye ve Taşlıca'da da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Marmaris'in birçok noktasında yol ve üstyapı çalışması başlatıldığını söyleyen belediye yetkilileri, "Hem vatandaşlarımızın talepleri hem de tespitlerimize göre sorunları gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kent yaşayanlarımızın ve tatil için gelecek misafirlerimizin rahatı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.