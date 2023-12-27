Marmaris\'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu otobüsündeki valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan otobüsün bagajında yapılan aramada valizlerden birinde uyuşturucu ele geçirdi.
Valizin sahibi şüpheli Y.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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