Mars'ta Sıvı Su Rezervuarı Keşfedildi - Son Dakika
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Mars'ta Sıvı Su Rezervuarı Keşfedildi

Bilim insanları, Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini açıkladı. Mars'ın derinliklerinde meydana gelen titreşimlerin kaydedilmesiyle elde edilen bulgular, sıvı suyun varlığını doğruladı.

13.08.2024 10:45
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Bilim insanları, "Kızıl gezegen" Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Mars Insight Lander" isimli keşif aracının gezegende ulaştığı bulgular üzerinde yeni analizler yapan bilim insanları, Mars'ın kayalık dış kabuğunun içinde sıvı su rezervuarı buldu.

2018-2022 yıllarında Mars'ta bilimsel keşif görevinde bulunan "Insight Lander"ın gezegenin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri 4 yıl boyunca kaydederek "Mars'ın nabzını" tuttuğu ifade edildi.

Yeni bulgular ışığında sıvı suyun "sismik sinyallerine" ulaşıldığı Mars'ta daha önce donmuş su ve buhar belirtilerinin de bulunduğu anımsatıldı.

Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir." dedi.

Manga, Mars'ta bulunan sıvı su rezervuarının gezegenin kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre içinde olduğunu söyledi.

Araştırma bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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