Mart Ayında Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Arttı - Son Dakika
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Mart Ayında Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Arttı

Mart Ayında Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Arttı

TÜİK'in verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. İnek peyniri, ayran, yoğurt, içme sütü ve tereyağı üretimi de artış gösterdi.

14.05.2024 10:42
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı.

TÜİK'in verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,3, ayran üretimi yüzde 10,6, yoğurt üretimi yüzde 5,1, içme sütü üretimi yüzde 0,8, tereyağı üretimi yüzde 13,3 arttı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,3, ayran üretimi yüzde 16,8, yoğurt üretimi yüzde 10,0, içme sütü üretimi yüzde 2,5, tereyağı üretimi yüzde 17,7 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Bir önceki ay 901 bin 485 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 9,0 oranında artarak, 982 bin 322 ton oldu. Bir önceki ay 133 bin 505 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 4,7 oranında artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart Ayında Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Arttı - Son Dakika

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