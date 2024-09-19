Marta Kos'un AB Üyeliği Onaylandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak açıklanan Sloven diplomat Marta Kos'a görevine başlayabilmesi için gereken onay Slovenya hükümetinden çıktı.
Slovenya Başbakan Yardımcısı Matej Archon, hükümetin Kos'un AB Komisyonu üyeliğine ilişkin adaylığını desteklediğini ifade etti.
Genişlemeden Sorumlu Üyenin AB Komisyonunun kilit alanlarından biri haline geldiğini aktaran Archon, "Slovenya'nın bu görevi üstlenmesinden gurur duymalıyız." dedi.
Archon, Kos'un hükümetten aldığı onayın bugün Brüksel'e de gönderileceğini ifade ederek, Kos'a bekleyen yoğun programında başarılar diledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 17 Eylül'de açıkladığı listede komisyonun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak belirtilen Kos'un AB Komisyonu üyelik adaylığına ilişkin henüz onayı gelmemişti.
Slovenya'nın Almanya ve İsviçre Büyükelçisi olarak görev yapan Kos, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuştu.
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