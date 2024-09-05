MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Randevu Talep Ediyor - Son Dakika
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MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Randevu Talep Ediyor

MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı İmamoğlu\'ndan Randevu Talep Ediyor

MARTI şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kez randevu talep ettiklerini, ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Öktem, 16. randevu talep ettiklerini ifade ederek, taksi sorununun çözümü için paylaşımlı yolculuk sistemine dikkat çekmek istediklerini ve 10 dakikalık bir görüşme ile ikna edebileceklerine inandıklarını söyledi. Bugün parkta bekleyerek nöbet tutacaklarını açıkladı.

05.09.2024 18:16
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MARTI şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karşısındaki Saraçhane Parkı'nda açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 yıl içerisinde 14 kez randevu talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini söyleyen Öktem, "15'inciyi dün talep ettik. 16'ncıyı bugün talep ediyoruz. Sadece 10 dakikalık bir görüşme rica ediyoruz. O yüzden biz bu randevu talebini yenilemeye devam edeceğiz. Yarın da buradayız" dedi.

Bugün mesai bitimine kadar parkta bekleyeceklerini aktaran Öktem, beraberindekilerle parkta nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtti. Öktem, "Bu 16'ıncı randevu talebimizdir. İstanbul'daki taksi sorunu çözümüyle alakalı bütün paydaşlarla görüştü ancak bizimle görüşmedi. Kendisiyle görüşürsek ona anlatmak istediğimiz iki tane şey var. Aslında 10 dakika sürecek. Birinci olarak 200 bin şoförümüzle İstanbul'daki en büyük ulaşım camiası biziz. 10 milyonlarca yolculuğumuz var. Elimizdeki istatistikler ve datalar gösteriyor ki İstanbul'daki sorunun çözümü daha çok taksi plakası değil, paylaşımlı yolculuktur" diye konuştu.

'FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

200 ülkede paylaşımcı yolculuk olduğunu ifade eden Öktem, "Bununla alakalı istatistiklerimizi anlatıp sunum yapmak istiyoruz. Fikrini değiştirebileceğimize inanıyoruz. İkinci söylemek istediğimiz şey ise bizim 11 ay önce başvurduğumuz bütün gerekliklerini yerine getirdiğimiz bir taksi lisansımız var. Bu lisansı maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alamadık. Bu süreçle alakalı lisansımızı istediğimizi belirtmek ve bu işe bizimde talip olduğumuzu söylemek istiyoruz. Sonuçta 10 dakikalık bir randevuda kendisini ikna edebileceğimize inanıyoruz. İstanbul'daki sorunun çözümünün dünyanın her yerinde olduğu gibi paylaşımlı yolculuk olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı bizi dinlemesini rica ediyoruz. Bu kadar insanın burada olmasının tek amacı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bize 10 dakikalık randevu vermesidir' açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Randevu Talep Ediyor - Son Dakika
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