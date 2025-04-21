Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası Sonuçlandı

İBB'nin düzenlediği Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası, 574 sporcunun katılımıyla büyük bir rekabete sahne oldu. Kırmızı ve beyaz gruplarda yapılan turnuvada, madalya kazanan sporcular ödüllendirildi.

21.04.2025 16:48  Güncelleme: 18:14
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve KBS Spor A.Ş. ile birlikte düzenlediği Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası tamamlandı. 574 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası'na her yaştan sporcu madalya için kıyasıya mücadele verdi.

İBB Maltepe Spor Tesisleri'ndeki kapalı tenis kortlarında 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan toplam 574 sporcu mücadele etti. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) kurallarına göre düzenlenen turnuvada hem amatör hem profesyonel sporcular iki gün boyunca madalya için ter döktü.

Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası, bu yıl "kırmızı" ve "beyaz" olmak üzere iki grupta organize edildi. Herhangi bir kulüp, dernek ya da şirket takımında masa tenisi oynayanlar kırmızı grupta, bu sınıfa girmeyenler ise beyaz grupta yarıştı. Kırmızı Grup sporcuları, 9-17 Yaş Erkek, 9-17 Yaş Kız, 18+ Yaş Erkek ve 18+ Yaş Kadın olmak üzere dört ayrı kategoride yarıştı. Beyaz Grup'takiler ise yalnızca 9-17 Yaş ve 18+ Yaş kategorilerine ayrıldı ve eşleşmeler karma olarak yapıldı.

Etkinliğin ilk günü tüm kategorilerdeki grup maçları yapıldı. Dörtlü grup sistemiyle dağıtılan sporculardan gruplarında ilk ikiye kalanlar eleme turlarına kalmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci günündeki eleme turları ve final müsabakalarıyla birlikte rekabetin dozu iyiden iyiye arttı. Büyük çekişmeye sahne olan finallerin sonunda Kırmızı Grup'ta 9-17 Yaş Erkek'te Mustafa Gezer, 9-17 Yaş Kız'da Mina Demirel, 18+ Yaş Erkek'te Yavuz Alageyik, 18+ Yaş Kadın'da Sema Karahan altın madalyayı kazandı. Beyaz Grup'un kazananları ise 9-17 Yaş'ta Mehmet Çavaş, 18+ Yaş'ta Osman Yasir Karğın oldu.

Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası'nda kategorilerinde podyuma çıkmaya hak kazanan sporculara madalyalarını İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç ve Başkan Vekili Uğur Beşok verdi.

Dereceye giren sporcular, madalyalarının yanı sıra KBS Spor A.Ş. tarafından verilen ödüllerin de sahibi oldu. Kırmızı grup kategorilerinin birincilerine 4 bin, ikincilerine 2 bin, üçüncülerine bin lira; beyaz grup kategorilerinin birincilerine 2 bin 500, ikincilerine bin 500, üçüncülerine bin lira para ödülü verildi. Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası çekilen hatıra fotoğrafının ardından sonlandı.

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Kaynak: ANKA

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