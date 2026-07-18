MASAK'tan Yeni Terör Finansmanı Mücadelesi

6 Nisan 1920

1- MASAK'tan kara para aklama ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak

Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca asgari olarak 6 aylık periyotlarda ortaklaşa çalışmalar yürütülecek

(Hülya Ömür Uylaş-Mert Davut/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığından tanıtımlardaki "indirim oyunları"na yakın takip

Bakanlık, tüketicilerin satın alma davranışlarını manipüle eden, mevzuata aykırı indirimli satış reklamlarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı

"Yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" gibi kafa karıştıran ifadeler, "tüm ürünlerde" denilip dipnotla kapsam dışı bırakılan kampanyalar ve gizlenen bilgiler Reklam Kurulunun takibinde

Mevzuata aykırı reklam yapanlara, mecrasına göre 99 bin 339 ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında değişen idari para cezaları uygulanıyor

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 500 bin kişi iş ve tayin için taşındı

Geçen yıl, iç göç gerçekleştiren her 5 kişiden biri, iş gerekçesiyle farklı bir şehre taşındı

Vatandaşlar iş için en çok İstanbul'a, en az Ardahan'a göç etti

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Türkiye'nin AB'nin yeşil ve dijital dönüşümünde "tedarikçi" değil, "kurucu ortak" olması bekleniyor

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"Türkiye'nin Avrupa pazarına uyum sağlayan bir tedarikçi olmanın ötesine geçerek, Avrupa'nın yeşil, dijital ve dirençli sanayi dönüşümünün kurucu ortaklarından biri olarak konumlanması gerekiyor. Türkiye, AB için sadece ürün sattığı bir pazar değil, tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olan stratejik ortak konumundadır"

"Avrupa'nın yüksek faiz ve enflasyon kıskacında temkinli büyüme kaydedeceğini tahmin ettiğimiz 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye'nin, lojistik ve dijital altyapısını güçlendirmesi ve mevcut avantajlarını yapısal yeşil dönüşüm reformlarıyla birleştirmesi durumunda, durgun AB pazarından en çok pay alan ülke olmaya devam edeceğine inanıyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Türkiye'nin dondurma ihracatı dört ayda 23,5 milyon dolara ulaştı

En fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, KKTC, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda bulunuyor

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu:

"Türkiye, dondurmada güçlü üretici ve ihracatçı ülkeler arasında bulunuyor, Avrupa Birliği'ne ihracat onayına sahip 43 süt ürünleri tesisinden 8'inde dondurma üretimi yapılıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- ABD'nin 4 başkanıyla gerilim yaşayan Netanyahu'nun döneminde Amerikan yeni neslinin İsrail'e bakışı dönüşüyor

Netanyahu, Trump'ın yanı sıra eski ABD Başkanları Clinton, Obama ve George W. Bush ile başta Filistin meselesi olmak üzere İran ve Orta Doğu politikaları konusunda birçok kez anlaşmazlığa düştü

ABD'deki Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Betts'e göre, ABD kamuoyunun İsrail konusundaki tutumu son yıllarda önceki kuşaklara göre değişirken, yeni nesil artık İkinci Dünya Savaşı psikolojisini taşımıyor

(Yasin Yorgancı/Ankara)

7- İngiltere'deki eğitiminin ardından İstanbul'a dönen genç girişimci topraksız tarımla ihracatı hedefliyor

Manchester Üniversitesi mezunu Aylin Erdoğan, Avusturya'daki kariyerini bırakarak İstanbul'da yerli teknoloji ve tohumlarla kurduğu dikey tarım tesisinde üretime başlayıp Michelin yıldızlı restoranlara satış gerçekleştirirken, rotasını Avrupa'ya ihracata çevirdi

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yenilenebilir santrallerin yaygınlaşmasıyla oluşan toptan elektrik piyasalarındaki negatif fiyatlar batarya kurulumlarını hızlandıracak

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya ve Danimarka gibi yenilenebilir enerji kapasitesi yüksek ülkelerde negatif elektrik fiyatlarının görüldüğü saatlerin artması, enerji depolama yatırımlarını öne çıkarıyor

EDEDER Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Bayram: "Depolama sistemleri, düşük fiyatlı saatlerde enerjiyi depolayıp yüksek fiyatlı saatlerde sisteme vererek gelir elde ediyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

9- Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, uluslararası matematik yarışmasından altın madalyayla döndü

Japonya'da düzenlenen WMI 2026 Dünya Finali'nde altın madalya kazanan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Demirel:

"Ağustos ayının başında Vietnam'da düzenlenecek Asya Matematik Olimpiyatları'nın finali var. İnşallah orada da yine daha güzel başarı elde etmek isterim. Bunun dışında Uluslararası Matematik Olimpiyatları (IMO) adı verilen ve en prestijli matematik olimpiyatı olarak kabul edilen farklı bir yarışma var. Benim matematik olimpiyatlarına başlamamdaki en büyük motivasyon da ülkemi altın madalyayla temsil edebilmek"

"Herhangi bir alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere hocalarımız desteklerini esirgemiyor. 'Ben şunu yapmak istiyorum.' dediğimizde önümüzü açmak için ellerinden geleni yapıyorlar"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 2026 FIFA Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak

İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya geleceği turnuvanın tarihinde ilk kez devre arasında sahne performansı sergilenecek

Turnuvanın 96 yıllık tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın sporcularına şampiyonluk yüzüğü verilecek

Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci futbolcu olacak

(Yunus Kaymaz/New York)

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