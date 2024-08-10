MASKİ Genel Müdürlüğü yangın tatbikatı düzenledi

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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, acil durum anında hizmet binasının tahliyesini sağlamak ve müdahale hızını artırmak amacıyla yangın tatbikatı düzenledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kurum içi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için düzenlediği tatbikatta, bina hızlıca tahliye edilirken senaryo gereği çıkan yangın ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Çok güzel bir tatbikat oldu. Çalışanlarımız hızlıca binayı boşalttı. Binadaki vatandaşlarımız da yangın söndürmeye başladı. İki itfaiye aracımızla birlikte gelerek yangının çıktığı 10. katta yangın söndürme işlemini gerçekleştirdik ve tahliye yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğümüze her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri tatbikat için teşekkür ederiz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar ise "2024 yılı acil durum tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatımız mevzuat gereği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği kapsamında olup her yıl tekrarladığımız kurtarma ve yangın tatbikatıdır. Personelimiz yangın anında nasıl davranması gerektiğini öğrenmiş oldu" diye konuştu.