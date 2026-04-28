Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika
Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Maslak\'ta takside \'Kağıt bitti\' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
28.04.2026 10:45  Güncelleme: 10:46
MASLAK'ta motosikletli yunus polisi, şüphe üzerine park halindeki takside bulunan 3 kişiyi kontrol etti.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde 21 Nisan Salı günü saat 23.20 sıralarında devriye görevini yapan motorize yunus polisleri şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti. 

Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

"KAĞIT BİTTİ" YAZAN POS'TAN KOKAİN ÇIKTI

Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti. Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi. 

Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi. 

Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
10:43
Alarmları kurun Büyük heyecan bu gece başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor
10:39
Yıldız isim gidiyor mu Derbi sonrası Fenerbahçe’de ilk ayrılık
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
