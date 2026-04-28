Maslak\'ta takside \'Kağıt bitti\' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde 21 Nisan Salı günü saat 23.20 sıralarında devriye görevini yapan motorize yunus polisleri şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti.

"KAĞIT BİTTİ" YAZAN POS'TAN KOKAİN ÇIKTI

Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti. Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.