İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde 21 Nisan Salı günü saat 23.20 sıralarında devriye görevini yapan motorize yunus polisleri şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti.
Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti. Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi.
Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?