Massie Kurallar Komitesinden Çıkarıldı

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ABD'de, yaptığı eleştiriler nedeniyle İsrail lobisinin hedefinde olan Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin, Kurallar Komitesi üyeliğinden çıkartıldı.

Axios'ta yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'u eleştirmesiyle bilinen Cumhuriyetçi üye Massie'nin, yüksek etkiye sahip Kurallar Komitesi'ndeki üyeliğine son verildi.

Kentucyk Temsilcisi Massie'nin, 3 Ocak'ta yapılan oylamada Johnson'un Temsilciler Meclisi Başkanı olarak yeniden seçilmesine karşı olan tek Cumhuriyetçi üye olması gerekçe gösterildi.

Massie'nin yerine, Meclis Özgürlük Grubu'nun "düşük profilli bir üyesi" olduğu vurgulanan Virginia Temsilcisi Morgan Griffith'in getirildiği belirtildi.

Johnson'u karşısına alma cesareti gösteren ve muhafazakar görüşlere sahip olduğu bilinen Massie, 3 Ocak'ta Johnson'ın aleyhine oy kullandıktan sonra Kurallar Komitesi'nden gönüllü olarak ayrılacağını açıklamıştı.

Massie, İsrail lobisine karşıtlığıyla biliniyor

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, İsrail lobisinin ABD siyaseti üzerinde büyük etkisi olduğunu açıkça söylemekten geri durmayan ve eleştiren bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Massie, 8 Haziran 2024'te, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) Kongre üzerindeki etkisini dile getirmişti.

AIPAC ile arasındaki gerilimin 2012'deki anlaşmazlığa dayandığını ve bu nedenle komitenin karalama kampanyalarına maruz kaldığını aktaran Massie, "İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar adında bir örgütleri var ve burada Evanjelikleri bir nevi koordine ediyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Massie ayrıca, 25 Temmuz 2024'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı, Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle protesto ederek katılmayan Kongre üyeleri arasında yer almıştı.