"Masterchef Şeflerin Rotası İzmir" Başladı

25.04.2026 17:31  Güncelleme: 18:25
(İZMİR) - Kültürpark'ta başlayan "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, şeflerin özel tarifleri, atölyeler ve renkli buluşmalarla ilk günden büyük ilgi gördü. Organizasyon yarın da devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından düzenlenen "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, Kültürpark'ta ilk gününde yoğun ilgiyle başladı. Gastronomi tutkunlarını bir araya getiren organizasyon, İzmir'in mutfak kültürünü ön plana çıkarırken ziyaretçilere festival havası yaşattı. Kültürpark eski lunapark alanında gerçekleşen etkinlikte, MasterChef yarışmacıları ve sevilen şefler İzmirlilerle buluştu. İzmir'e özgü lezzetlerin yanı sıra yarışmaya katılan şeflerin hazırladığı özel tarifler ve kendilerine has uygulamalarıyla ortaya çıkan tatlar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar hem kentin geleneksel mutfak kültürünü hem de MasterChef şeflerinin yorumladığı özgün lezzetleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler gün boyunca şeflerin hazırladığı lezzetleri deneyimlerken, düzenlenen atölyeler ve interaktif buluşmalar da yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılar sevilen yarışmacı şeflerle bir araya gelerek sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi ve gastronomi dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Aileler, gençler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarla gün boyu renkli görüntüler oluştu. İzmir Kültür AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, İzmir'in gastronomi turizmine katkı sağlayan önemli buluşmalardan biri olarak dikkati çekti.

"MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, yarın da devam edecek. Etkinliğe yarın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katılması bekleniyor."

Kaynak: ANKA

ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor
İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi
Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu
Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

18:01
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
16:54
905’teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 9013’te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
