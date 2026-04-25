"Masterchef Şeflerin Rotası İzmir" Başladı

(İZMİR) - Kültürpark'ta başlayan "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, şeflerin özel tarifleri, atölyeler ve renkli buluşmalarla ilk günden büyük ilgi gördü. Organizasyon yarın da devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından düzenlenen "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, Kültürpark'ta ilk gününde yoğun ilgiyle başladı. Gastronomi tutkunlarını bir araya getiren organizasyon, İzmir'in mutfak kültürünü ön plana çıkarırken ziyaretçilere festival havası yaşattı. Kültürpark eski lunapark alanında gerçekleşen etkinlikte, MasterChef yarışmacıları ve sevilen şefler İzmirlilerle buluştu. İzmir'e özgü lezzetlerin yanı sıra yarışmaya katılan şeflerin hazırladığı özel tarifler ve kendilerine has uygulamalarıyla ortaya çıkan tatlar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar hem kentin geleneksel mutfak kültürünü hem de MasterChef şeflerinin yorumladığı özgün lezzetleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler gün boyunca şeflerin hazırladığı lezzetleri deneyimlerken, düzenlenen atölyeler ve interaktif buluşmalar da yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılar sevilen yarışmacı şeflerle bir araya gelerek sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi ve gastronomi dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Aileler, gençler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarla gün boyu renkli görüntüler oluştu. İzmir Kültür AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, İzmir'in gastronomi turizmine katkı sağlayan önemli buluşmalardan biri olarak dikkati çekti.

"MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, yarın da devam edecek. Etkinliğe yarın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katılması bekleniyor."